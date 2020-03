Coronavirus, Santagada: «Ringrazio prefetto per farmacisti riconosciuti categoria prioritaria. Noi in trincea»

«Ringrazio il prefetto di Napoli per aver riconosciuto come prioritaria la categoria dei farmacisti nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Dopo un confronto l’Autorità ha emanato istruzioni alla Protezione Civile. L’Ordine dei Farmacisti di Napoli il 9 marzo aveva scritto al Prefetto e alla protezione Civile per chiedere un intervento incisivo di salvaguardia delle condizioni di salute e di protezione dal Covid 19 per una categoria in prima linea e fortemente esposta al rischio contagio». Così il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada. © RIPRODUZIONE RISERVATA