Critiche gratuite alla direzione e al personale del San Leonardo, il Pd si riunisce su Skype e decide di inserirsi nel dibattito cittadino che da giorni tiene banco in città. Focolai Covid all'interno dei reparti, personale contagiato e percorsi non rispettati: quanto denunciato dal sindaco forzistae dalla sua maggioranza si è trasformato in un appello al ministro della Salute Speranza. Intanto i dem avevano fatto sentire la propria voce attraverso il capogruppo consiliare, che aveva firmato assieme agli altri consiglieri dell'opposizione un documento in difesa dell'attività di medici e infermieri. Poi alla convocazione del commissario cittadinoha risposto il gruppo dirigente per delineare la linea futura. «Nelle ultime settimane l'amministrazione Cimmino si è concentrata solo sull'ospedale San Leonardo alimentando un senso di sfiducia nei confronti del nosocomio cittadino, che rischia di mettere in pericolo non solo l'operato dei tanti lavoratori ma soprattutto la salute dei cittadini. Un modo di agire che ha distolto l'attenzione dalla grave situazione socioeconomica che si è venuta a creare in città». Dalla call di Skype il Pd prova a scuotersi e ragionare sulle emergenze sociali da affrontare: «Non faremo sconti a nessuno sulle fasce deboli, i disabili, gli anziani, i bambini, le famiglie in difficoltà, bisognerà impegnarsi al massimo per trovare risorse e strumenti. Bisogna ricordare che sono questi i momenti in cui la camorra e il malaffare diventano più forti, lucrando sulla disperazione della gente, bisogna essere vigili. Le divisioni ideologiche in questi momenti vadano superate nel solo interesse della città».Il caso San Leonardo è già arrivato in Parlamento grazie all'interrogazione del deputato forzista Antonio Pentangelo e alle richieste di chiarimenti al direttore Sosto da parte del deputato di Italia Viva, Catello Vitiello. Da ieri si è aggiunta anche la richiesta della pentastellatache chiede l'invio degli ispettori. «Doveroso fare chiarezza su una struttura pubblica - scrive - è una questione di rispetto per gli operatori sanitari, le vittime e i contagiati». Nell'interrogazione si ricostruiscono i fatti avvenuti nell'ultimo mese al San Leonardo: «Da parlamentare stabiese non potevo restare a guardare. Ho chiesto l'intervento del Governo affinché venga fatta luce sull'intera vicenda: gestione dei pazienti, percorsi di degenza, dispositivi di protezione individuale».