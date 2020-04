Coronavirus, screening di massa in Campania: De Luca accelera sulla fase 2

Accelera il governatore Vincenzo De Luca, accelera a tavoletta per lanciare la ricostruzione e la ripartenza, ovvero la «Fase 2». Annuncia lo screening di massa per controllare i contagi, una misura molto attesa, e chiede alle forze produttive e politiche di inviare entro sabato alle 14 «proposte e suggerimenti». Ma già oggi la sfilza degli incontri si annuncia intensa, alle 10,30 in Regione si apre il tavolo con l'Acen, l'Associazione dei costruttori, per individuare i protocolli da mettere in piedi per riaprire i cantieri e individuare quali devono essere sdoganati a stretto giro. Resta in primo piano - naturalmente - una pregiudiziale ineludibile: «La Fase 2 - dice De Luca - che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie». I dati dei contagi e il loro trend restano la principale bussola che orienta De Luca. Martedì i positivi al test sono stati 38 su 1440 tamponi effettuati. Ieri in rialzo con 80 positivi, ma su 1762 tamponi. Se si considerano gli ultimi 7 giorni i numeri sono abbastanza stabili. I decessi sono stati 18.



, esami che saranno effettuati prima di tutto dalle strutture pubbliche, che restano in prima linea e in primissimo piano nel contrasto al contagio, e ci sarà anche il coinvolgimento delle strutture private. Un altro modo per accelerare e avvicinarsi sempre di più a una ripresa delle attività che sarà comunque sempre molto faticosa. Il virus è ancora in giro e ha lasciato macerie nel tessuto sociale ed economico. Il rischio che molte attività spariscano è concreto. Le misure del Governo da un lato e quelle della Regione dall'altro, tamponeranno una emorragia che comunque si annuncia copiosa. «È in corso di definizione in queste ore - si legge in una nota diffusa dal governatore della Campania - un Piano Regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al Covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali». Piano che coinvolgerà «centinaia di migliaia di nostri concittadini, nel corso delle prossime settimane. È un Piano ordinato, organizzato, non propagandistico, che sarà articolato in tre azioni».Come saranno individuati soggetti da sottoporre ai test? E di che tipo di test si tratta? L'obiettivo è quello di giungere, procurandosi le forniture necessarie, soprattutto in materia di reagenti, a lavorare circa 3000 tamponi al giorno. Questa attività è destinata soprattutto a persone sintomatiche. Uno screening mirato su alcune fasce particolari, quelle più esposte al contagio pr tutta una serie di motivi come i familiari di pazienti in isolamento domiciliare, il personale sanitario e delle forze di polizia, i soggetti che riprendono l'attività economica. Gli anziani delle case di accoglienza, strutture molto esposte al Covid e le fasce deboli a partire dai disabili, i malati di diabete e con altrre patologie croniche. Quindi gli operatori del trasporto, dipendenti pubblici a contatto con l'utenza e tutti quelli che svolgono attività di prossimità. Qui si prevede «un coinvolgimento pieno di strutture pubbliche e di laboratori privati». De Luca entra nel dettaglio del piano e non lesina stoccate rivolte probabilmente al Governo ma anche a qualche collega presidente di Regione. «Uno screening di massa - dice - a persone asintomatiche, partendo dagli anziani, da territori più densamente abitati, da categorie economiche esposte al pubblico come i quelli che lavorano nei ristoranti, bar, alberghi. Tale attività dovrà portare a centinaia di migliaia di controlli nei prossimi mesi. Sarà un lavoro concreto, chiaro, al di là della confusione che si è determinata sulle tipologie di controlli e al di là di annunci propagandistici che si rincorrono in Italia». Oggi ci sarà un passaggio decisivo per il lancio del piano che dovrebbe partire a breve e contestualmente alla ripartenza. Perché. De Luca ha iniziato la giornata ricordando che la salute delle famiglie è il primo obiettivo e la finisce tenendo bene presente questo soggetto della società annunciando «In vista della fase 2, ormai prossima la riduzione degli obblighi di permanenza domiciliare» e rinnova l'invito «nello spirito di collaborazione alle forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali, le organizzazioni della società civile, a far pervenire entro sabato, le proprie sintetiche proposte e suggerimenti operativi».