Coronavirus, sindaco d'Ischia choc: «Se non arrivano aiuti consegno la fascia tricolore»

Il sindaco di Ischiaè pronto a consegnare la fascia tricolore se non arriveranno aiuti concreti ai comuni per fronteggiare l'emergenza economica indotta dal coronavirus. Il primo cittadino isolano lo scrive in merito alla nota del prefetto di Napoli in cui viene chiesto ai comuni ogni possibile misura a sostegno della popolazione per contenere possibili tensioni; Ferrandino esprime «la più grave preoccupazione per il collasso economico che potrebbe far seguito all'emergenza sanitaria, in un territorio ad esclusiva vocazione turistica come il Comune di Ischia che sarà ancor più penalizzato economicamente dalla assenza di introiti per l'azzeramento delle tasse per suolo pubblico». Aggiunge che «chiedere iniziative di solidarietà per le categorie più deboli come i lavoratori stagionali dell'indotto turistico significherebbe condannare gli enti locali al dissesto finanziario»., sia per i comuni che per le aziende turistiche ed i loro dipendenti, anche i servizi essenziali garantiti dagli enti locali, come illuminazione e raccolta rifiuti, sono a forte rischio. Per questi motivi il sindaco ischitano conclude che, non potendo dare alcun riscontro alla esigenze della cittadinanza, sarebbe costretto «a consegnare la fascia tricolore distintivo del Sindaco con lo stemma della Repubblica, nella mani del Prefetto, come segnale della assoluta drammaticità della situazione».