«Il coronavirus Covid-19 ha causato un impatto devastante sull'economia e ci aspettiamo un'onda d'urto ancora peggiore. Sulle imprese il danno è davvero incalcolabile. Le aziende dovranno fare i conti con bilanci disastrosi». Lo ha affermato Antonio Tuccillo, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord nel corso del webinar "Covid-19, impatto sulla professione del commercialista" che si è tenuto sulla piattaforma Zoom, moderato da Angelo Capone, consigliere delegato dell'Odcec. «Mi auguro che il governo metta in campo strumenti economici straordinari per consentire alle imprese di superare questo tzunami finanziario. All'atto dell'approvazione dei bilanci - ha aggiunto Tuccillo - sarà necessario rivalutare immobilizzazioni, magazzini e crediti».



«È stata un'occasione di confronto approfondito con l'ausilio degli esperti de Il Sole 24 Ore - ha sottolineato Capone -, nel corso del quale sono state individuate una serie di soluzioni ai problemi evidenziati. Restano irrisolti i dubbi sull'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Non sono ancora chiariti i tempi di erogazione dei finanziamenti da parte delle banche. C'è il rischio serio che mentre i 'medicì (governo, banche e Sace) studiano la cura da adottare, il 'malatò ( le micro e pmi italiane) rischiano lentamente di morire a causa della complessità burocratica delle procedure bancarie. Ad oggi - osserva ancora Capone -, non sono evidenti quali saranno i costi di questo accesso al credito con la garanzia statale di Cassa Depositi e Presiti».