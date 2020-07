Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ribadisce di «usare le mascherina in caso di assembramenti» così come ribadisce la necessità di «una campagna di massa per vaccinarsi» per l'influenza. «Questo ci salverà - dice - altrimenti avremo mesi pesanti». In occasione del termine dei lavori di ristrutturazione degli spazi dell'ospedale Monaldi destinati ad ospitare il centro clinico NeMo per le malattie neuromuscolari, De Luca sottolinea che «abbiamo fatto un miracolo».

«Avremmo potuto avere una ecatombe peggio della Lombardia - ha detto - ci siamo salvati grazie allo sforzo dei medici, non dimentichiamo che qui c'è il centro di eccellenza mondiale per la cura del Coronavirus che è l'ospedale Cotugno». «Fontana, nei giorni più difficili, mi ha chiesto disperato di dargli una mano con i posti di terapia intensiva, noi ne abbiamo riservato venti posti - ha concluso - se fosse accaduto qui, quanto accaduto in Lombardia, ci avrebbero chiuso la bocca per 50 anni. Questa è invece la terra del senso di patria».

