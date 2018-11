La Corte dei Conti sblocca la spesa del Comune di Napoli: via libera a ticket, premi e assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assunzioni, lavoratori socialmente utili, premi di produttività e ticket mensa. La sospensione del blocco della spesa per il Comune di Napoli da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti dà respiro a Palazzo San Giacomo, consentendo di riprendere tutte le questioni bloccate dallo scorso settembre. «Siamo molto soddisfatti afferma il vicesindaco Enrico Panini, che ha anche la delega al Bilancio ma andiamo avanti con ciò che ci eravamo ripromessi. Faremo ugualmente il nuovo piano di rientro e la rimodulazione del bilancio 2018-2019, questo ci consentirà da un lato di rispondere all'unico problema rimasto ancora aperto che è l'extra deficit. Ma soprattutto, grazie ad una grande operazione sulle entrate nel 2018 e nel 2019, di avere più risorse per migliorare i servizi ai cittadini. Con la sospensione del blocco della spesa, non siamo più costretti a limitarci alle spese obbligatorie, ma ci sarà autonomia di spesa. Sulle assunzioni attendiamo lo sblocco della commissione interministeriale, ma il blocco della spesa era la conditio sine qua non. Siamo fiduciosi, perché con la legge di bilancio 2019 cadrà anche la sanzione di 85 milioni, per il Cr8». Si tratta della decurtazione che il Comune dovrebbe subire l'anno prossimo, con minori trasferimenti da parte dello Stato, per aver sforato il saldo di finanza pubblica nel 2016, non avendo inserito proprio il debito del Cr8. Restano ancora in piedi, poi, tutti i rilievi sollevati dalla Corte dei Conti a ottobre 2017, che non sono stati impugnati.