Corteo Sea Watch, tra gli indagati la consigliera De Majo e il compagno

Venerdì 19 Aprile 2019, 11:00

Otto indagati per manifestazione non autorizzata e occupazione dell'area portuale di piazzale Razzi (sottoposta ad elevato livello di protezione), in occasione del corteo del 5 gennaio scorso per favorire l'attracco delle navi delle Ong «Sea Watch» e «Sea Eye». Tra questi la consigliera comunale di demA Eleonora de Majo, il suo compagno, del direttivo demA, Egidio Giordano, altri quattro rappresentanti del centro sociale Insurgencia (tra cui tre giovanissimi) e due attivisti del movimento di lotta per il diritto alla casa. Il pm Raffaele Tufano ha inviato mercoledì agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.