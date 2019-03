Cotec Europa, vertice a Napoli con il re di Spagna e due presidenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Marzo 2019, 08:30

Sono stati il presidente Sergio Mattarella e l'ex ministro Gino Nicolais a convenire subito su Napoli come location. E il 7 maggio, al teatro San Carlo, si terrà il simposio «Cotec Europa» alla presenza del re di Spagna Felipe VI, il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa e l'inquilino del Colle. «È un'occasione importante per rilanciare il tema dell'innovazione della pubblica amministrazione», spiega Nicolais, in qualità di presidente esecutivo di Cotec, la fondazione che si occupa di innovazione tecnologica e organizza l'evento con le «sorelle» Codec di Spagna e Portogallo.