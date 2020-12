Morto di Covid Sebastiano Sorrentino, 75 anni, già consigliere regionale della Campania per due legislature. Era stato anche sindaco di Marigliano e rappresentante di spicco della politica locale. Era ricoverato al Cotugno di Napoli e, purtroppo, non ha superato la malattia. Imprenditore del marmo, Sorrentino aveva iniziato il suo percorso politico nella Dc, poi passato alla Margherita e infine al PD.

Era stato sempre in prima linea benchè minato nel fisico da una malattia e duramente provato dalla grave perdita della figlia e di tre nipotini, morti in un gravissimo incidente stradale. Vicino all’area e amico di De Mita, Sorrentino era stato a lungo tra i banchi del Consiglio comunale di Marigliano e anche nell’ultima tornata elettorale lo avevano proposta candidato sindaco Ma poi aveva rinunciato. Sorrentino aveva sempre avuto un profondo senso delle istituzioni e la sua scomparsa ha destato profonda commozione in città morte

