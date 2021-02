Covid, Campania a rischio impennata. De Luca: «Servono urgenti misure per il weekend»

Servono misure urgenti in vista del weekend di San Valentino. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che teme una possibile esplosione di contagi da Covid, anche considerando l'allentamento delle restrizioni in gran parte d'Italia.

«Siamo alla vigilia di un fine settimana - dichiara De Luca - nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento», così il governatore della Campania.

L'alert territoriale

È infatti previsto un importante aumento dei positivi al coronavirus: l'Unità di Crisi della Regione, nella relazione emessa dopo l'ultima riunione per verificare l'incidenza dei contagi scolastici, ha parlato di un possibile incremento di +31.000 unità a fine febbraio. Complessivamente la previsione è infatti di oltre 254.000 casi di Covid in Campania - al 28 febbraio - rispetto ai 223.000 del 1° febbraio. Per questo la Regione ha elaborato sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare Comuni, Province o Macro aree «soggette ad incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull'incidenza della malattia a livello regionale». L'Unità di Crisi sottolinea che gli alert dovranno orientare le decisioni locali.

Scuole chiuse in Campania già in 28 comuni, De Luca prepara l'ordinanza

