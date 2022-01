Covid, la Campania torna in giallo; De Luca: «Adesso resistere 15 giorni»

Dopo quasi sette mesi la Campania esce dalla zona bianca. E di ieri sera, infatti, l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che porterà da lunedì la Valle d’Aosta in arancione e la Campania, appunto, in giallo. Orientamento già nell’aria tanto che ieri pomeriggio De Luca, nel corso della sua diretta settimanale, spiega: «Ricorderete come siamo gli unici in Italia ad aver sempre mantenuto l’obbligo della mascherina. In zona...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati