Covid, Confapi: crisi edilizia, rivedere contratti di lavoro

«L'aumento del prezzo dei metalli, come rame e, soprattutto, acciaio, stanno mettendo in difficoltà il già debole mercato dell'edilizia. Rivolgiamo un appello al governo perché intervenga con decisione e aiuti le imprese a fronteggiare la crisi». Lo ha detto l'ingegner Paolo Cosenza, presidente di Confapi Aniem Campania.

«Negli ultimi mesi è stata riscontrata una oscillazione significativa nel prezzo dei metalli. L'acciaio, in particolare, è quasi raddoppiato. Si tratta di materie prime, fondamentali per l'edilizia, che di per sé sono anche difficilmente reperibili sul mercato e che ora vedono accresciuto il loro costo d'acquisto».

«È fondamentale che l'esecutivo ponga un freno a questi aumenti indiscriminati, individuandone anche l'origine, e conceda al contempo alle imprese la possibilità di rivedere i contratti di lavoro in atto con rimodulazione dei prezzi visto i rincari che si sono verificati e che ormai non sono più sostenibili».