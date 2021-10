Covid in Campania, De Luca: «80% cittadini sopra i 12 anni immunizzati con seconda dose»

«Vi confermo che abbiamo in Campania l'80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb che aggiunge: «Siamo ad un passo dal superamento dell'epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto». «Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali», ha aggiunto De Luca.

APPROFONDIMENTI IL DECRETO Green pass, il manuale del Mattino: la guida con tutte le domande e... LA GIORNATA Sciopero No Green pass, al porto di Trieste duemila persone. Bloccati... LA CERTIFICAZIONE Green pass, situazione regolare nei porti di Napoli e Salerno LA PROTESTA Green pass, addetti alla manutenzione stradale bloccano azienda a San...

«Il primo obiettivo è quello di uscire definitivamente dalla epidemia. Poi abbiamo due obiettivi interni a questo generale, non chiudere più le scuole e non chiudere più le attività economiche», ha scandito il governatore della Campania sottolineando che «in Campania ad oggi non registriamo focolai nelle scuole della Campania».