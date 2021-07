Covid in Campania, ordinanza di De Luca: «Controlli in aeroporto per chi rientra dall'estero»

In Campania scattano ulteriori controlli in aeroporto per i rientri dall'estero: lo stabilisce una ordinanza appena firmata dal governatore Vincenzo De Luca che ha decorrenza immediata ed è valida fino al 31 agosto. Nello specifico «è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all'aeroporto internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito dagli Stati dell'Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Israele nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi di esibire green pass o l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina statale».

«In mancanza di certificazione, è fatto obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico e di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell'esito del tampone effettuato», stabilisce l'ordinanza.