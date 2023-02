Covid, Lega: «Da Parlamento europeo poca trasparenza»

«Ancora una volta, spiace prendere atto che da parte dei gruppi di maggioranza al Parlamento europeo, al di là di tante belle parole, non ci sia il minimo rispetto nei fatti per la trasparenza, elemento fondamentale per ogni democrazia sana. A dispetto della esplicita richiesta da parte della commissione speciale sul Covid di convocare Ursula Von der Leyen al Parlamento europeo per fare chiarezza sul caso degli sms scambiati tra lei e l'ad di Pfizer durante la pandemia, messaggi mai resi pubblici, la maggioranza si è opposta in sede di Conferenza dei presidenti», lo affermano fonti della Lega.

«La Lega chiede da tempo di affrontare la questione in un dibattito pubblico, non a porte chiuse, per fare luce su una vicenda ancora troppo oscura, che riguarda temi alquanto delicati. Se l'operato della Commissione è limpido, perché Ursula von der Leyen non rivela il contenuto dei messaggi? I cittadini hanno il diritto di sapere e le istituzioni Ue non possono nascondersi, né scappare, di fronte a richieste legittime e necessarie», affermano ancora gli europarlamentari della Lega.