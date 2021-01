Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è risultato negativo al tampone. Lo apprende l'Ansa. Il primo cittadino si è sottoposto a tampone dopo aver appreso, nella giornata di martedì 5 gennaio, di essere stato un contatto diretto di un soggetto risultato positivo al covid. Non appena appresa la notizia, de Magistris, come da protocollo, si era posto in auto isolamento.

