Nonostante l’allerta meteo annunciata, temperature rigide ed una lieve pioggia che è caduta per l’intera giornata nei due comuni di Capri ed Anacapri è partita la fase 2 del Piano vaccinale riservata agli over 80.

Le amministrazioni di Capri ed Anacapri in sinergia con l’ASL Na 1 si sono organizzate per consentire che le vaccinazioni si svolgessero sull’isola e nella maniera più agile possibile. Per gli anziani che vivono nel comune di Capri in particolare nelle zone alte del territorio, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Capri, Salvatore Ciuccio, ha attivato il servizio di trasporto domiciliare con carrellini elettrici dei servizi sociali sino in Piazzetta, dove sono stati predisposti taxi e pullman per il trasporto fino al Centro vaccini della Tendostruttura San Costanzo a Palazzo a Mare.

“Abbiamo organizzato un servizio di trasporto no stop fino alle 18 di oggi e che riprenderà domani per consentire la vaccinazione al maggior numero possibile di anziani over 80. Speriamo di riuscire a portare al termine tutte le attività programmate nella maniera più agevole possibile” ha concluso l’assessore Ciuccio”.

Essenziale è stata la presenza delle forze dell’ordine che hanno vigilato sulla sicurezza del servizio ed una pattuglia di Carabinieri della stazione di Capri è rimasta sul posto per l’intera giornata di vaccinazioni.

Ad Anacapri il centro vaccinale è stato predisposto nella Mediateca Mario Cacace dove era presente anche il Sindaco di Anacapri Alessandro Cacace nella veste anche di medico. Il primo cittadino anacaprese si è dichiarato molto soddisfatto per come è partita la campagna che non ha visto code e le attese sono state di breve durata, il che ha dato modo ai nostri cittadini over 80 di vaccinarsi in piena sicurezza e col massimo del comfort negli spazi allestiti nel Centro Mario Cacace.

Nel corso delle operazioni di vaccinazione è arrivato anche il direttore generale dell’ASL Na 1 Ciro Verdoliva che si è complimentato con gli amministratori per il buono andamento del programma, in seguito il manager ha incontrato nel centro vaccinale di Palazzo a Mare a Capri il Sindaco Marino Lembo ed il delegato alla Sanità Bruno D’orazi, ed ha fatto il punto della situazione: "Questa iniziativa è la sintesi di una grande collaborazione tra Regione Campania, ASL Napoli 1 centro e le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri. Dare un servizio per gli anziani è un dovere di chi gestisce l'offerta sanitaria per questa città."

Di rimando ha ripreso il sindaco di Capri Marino Lembo: "Siamo molto contenti che si sia avviata la campagna di vaccinazione per gli over 80 dell'isola di Capri. E’ stata importante la grande sinergia che si è creata fra il comune di Capri ed Anacapri e l’ASL Napoli 1 Centro. E’ stata messa in piedi un'organizzazione estremamente efficace anche in una giornata difficile per l’allerta meteo che era stata lanciata.

Soddisfatto anche l’assessore alla Sanità Bruno D'Orazi: "L'organizzazione è stata molto incisiva sia sul piano organizzativo, sia sul piano dell'allestimento. L'avvio delle prime vaccinazioni per gli over 80 che porterà tutta Capri ad essere Covid free”.

Le operazioni riprenderanno domani mattina ed andrà avanti fino alle 18 di domani sera.

Ultimo aggiornamento: 19:00

