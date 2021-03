Torre Annunziata, il sindaco Ascione è positivo al Covid

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione è positivo al Covid-19. A comunicarlo attraverso una nota è il suo ufficio stampa. Il primo cittadino, già assente all'ultimo consiglio comunale, dopo avere manifestato problematiche riconducibili al virus, al momento però non presenta particolari sintomi e si trova in isolamento presso la propria abitazione.

La notizia della positività al tampone arriva nel giorno in cui dal Comune hanno fatto sapere come i casi attivi nella città vesuviana sono scesi sotto quota 500, in virtù dei 17 nuovi contagi accertati e le contemporanee 59 guarigioni.

Salito invece a quota 75 il numero dei morti da inizio pandemia, visto che nelle ultime ore è stato segnalato il decesso di un uomo di 65 anni.

