Covid: il 10 aprile la protesta dei lavoratori agricoli di Uila Flai Fai in 100 piazze italiane, a Napoli a piazza Plebiscito

"Giornate di lavoro fortemente diminuite a causa della pandemia, stipendi più che dimezzati e numerose difficoltà ad andare avanti, sono i lavoratori stagionali dell'agricoltura, gli idraulici forestali, ma anche quelli impegnati nel settore florovivaistico, nella pesca, discriminati ed esclusi dalle misure di sostegno messe in campo dal governo per l’emergenza covid.

Prima con l’ex premier Conte e adesso con l’attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi, per loro non è stato previsto nessun bonus, alcun sostegno al reddito. Per questo, sabato 10 aprile, scenderemo in piazza", è quanto affermano il segretario generale della UIL, Giovanni Sgambati e il segretario generale della UILA Campania, Emilio Saggese.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli della UILA FLAI FAI, scenderanno in 100 piazze italiane, nei pressi delle prefetture, per declamare le ragioni della loro protesta. Sono più di 40 mila gli stagionali dell'agricoltura solo in Campania, più di 1 milione in tutta Italia, dimenticati ed esclusi dal governo Draghi.

A Napoli, il presidio avrà inizio, sabato 10 aprile, alle ore 9:00, nei pressi della Prefettura in Piazza Plebiscito.