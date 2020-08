Covid a scuola, il piano di Napoli: «Mezzi di trasporto dedicati agli studenti e orari differenziati per l'ingresso»

Mezzi di trasporto dedicati agli studenti e orari differenziati per l'ingresso a scuola. Sono queste le linee su cui il Comune di Napoli sta lavorando in vista dell'inizio dell'anno scolastico fissato per il 14 settembre. «Stiamo predisponendo un trasporto dedicato per i ragazzi - ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a La7 - e lavoriamo molto sull'utilizzo delle biciclette ma per il trasporto pubblico aspettiamo le indicazioni del governo perché ritengo che si debba aumentare la quota del 30 per cento della capienza prevedendo l'obbligo di mascherina a bordo perché altrimenti l'impatto per le grandi città sarà molto, molto complesso».



Secondo il sindaco da parte del governo sul tema delle risorse per il trasporto pubblico si registra «un ritardo significativo. In questo momento - ha concluso - è un miracolo che si riesca a far uscire in strada il trasporto pubblico perché i Comuni non hanno i soldi e hanno pochi autobus e pertanto è impensabile aumentare le corse».