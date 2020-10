«Preoccupato per la scuola? In questo momento no, sinceramente no». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando ai cronisti oggi a Salerno. «Fra le tante cose importanti fatte dalla Regione Campania - ha spiegato De Luca - anche se alcuni organi di informazione impegnati in questo momento nella campagna di aggressione non se ne sono accorti, abbiamo fatto test sierologici al personale scolastico arrivando al 90% del personale, rispetto a una media nazionale che sfiora il 60%. Siamo la regione nella quale abbiamo fatto i controlli preventivi piu vasti di tutta Italia, perché abbiamo fatto un lavoro di prevenzione molto attento».

LEGGI ANCHE Covid, drive in al collasso: anche 12 ore di attesa per un tampone a Fiumicino

De Luca ha sottolineato che «per quel che sono i nostri dati non abbiamo oggi una situazione critica, ma - ha aggiunto - dobbiamo tenere occhi aperti perché rispetto a 6 mesi fa abbiamo due novità: le scuole aperte e l'epidemia influenzale, quindi dobbiamo sapere che la situazione è più delicata rispetto a 6 mesi fa. Per adesso nessuna situazione drammatica, abbiamo tutto sotto controllo. Nelle realtà urbane abbiamo la possibilità di dare i risultati dei tamponi in giornata, tamponi fatti la mattina e risultati la sera, proprio per dare subito i risultati per evitare di chiudere le scuole. Questo è il lavoro nel quale siamo impegnati, le priorità sono le scuole e le residenze per anziani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA