Potrà allontanarsi di casa tre ore al giorno, per provvedere alle proprie «esigenze di sostentamento e di natura sanitaria». Per il resto, per l’europarlamentare Andrea Cozzolino scattano gli arresti domiciliari, di fronte a un pericolo di fuga giudicato «moderato». Ottava sezione di corte di appello, è il presidente Gallucci a revocare gli arresti in carcere e a disporre la condizione meno afflittiva della detenzione domiciliare. Dopo aver trascorso una notte nel carcere di Poggioreale, Andrea Cozzolino ieri è stato tradotto in Tribunale, per replicare all’arresto firmato dall’autorità giudiziaria belga, nel corso del cosiddetto Quatargate. Un golfino dolcevita, un altro pullover con lo scollo a triangolo, un paio di jeans, accudito dai suoi difensori - gli avvocati Federico Conte e Dezio Ferraro - Cozzolino ha declinato le proprie generalità, mostrandosi «fiducioso nella giustizia». Nelle stesse ore, in Belgio, vengono invece confermati gli arresti in carcere per l’altro eurodeputato fermato in questa storia, il belga Marc Tarabella (che avrebbe intascato dai 120 ai 140mila euro ritenuti sospetti).



Ma torniamo a Cozzolino. Aula 310, Tribunale deserto, sono stati i due difensori ad opporsi formalmente alla richiesta di consegna dell’indagato napoletano al Belgio. Martedì mattina, a partire dalle 11, altra udienza nella quale sarà trattata l’opposizione alla estradizione del parlamentare europeo. Ieri, dopo una camera di consiglio di tre ore, sono scattati i domiciliari, dopo un’udienza nella quale i due legali del politico sono entrati anche nel merito delle accuse. Ecco i punti chiave della difesa di Cozzolino: secondo i due penalisti, non c’è alcun pericolo di fuga, dal momento che Cozzolino è stato arrestato all’interno di una clinica napoletana, dove si stava sottoponendo a una cura che va avanti dal 2006; sempre secondo i difensori, non ci sono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’europarlamentare. Ha spiegato ieri l’avvocato Conte: «Questa è una vicenda per la quale in Italia non si riuscirebbe neppure a spedire un avviso di garanzia». Una frase che indica, nell’ottica della difesa, la mancanza di elementi per formalizzare un arresto in carcere, ma anche per portare avanti un processo a carico di un cittadino. Spiegano i legali: «L’onorevole Cozzolino è fermo nella sua volontà di ribadire la sua estraneità ai fatti e lo documenterà in tutte le sedi, ma è ovviamente provato da una misura umiliante quanto immotivata, a maggior ragione per la disponibilità che egli ha sempre mostrato alla magistratura belga».

APPROFONDIMENTI La corte d'Appello di Napoli scarcera l'eurodeputato Pd dopo una notte in cella Cozzolino arrestato a Napoli: «Cravatte e soldi per favorire il Marocco»

Ma restiamo ai punti chiave dell’inchiesta a carico di Cozzolino. Corruzione, l’accusa. Avrebbe fatto parte di una cricca capace di condizionare le risoluzioni politiche di alcuni gruppi europarlamentari in favore di Paesi esteri. In particolare, Cozzolino si sarebbe speso in favore del Marocco, ricevendo «alcune decine di migliaia di euro», anche se in circostanze non meglio precisate; cravatte e vestiti in omaggio (anche se non è chiaro se dietro la parola “cravatta”, scritta tra virgolette, ci siano regali di maggiore entità), sempre a titolo corruttivo. Inchiesta condotta dal giudice istruttore Michel Claise, a far scattare le manette ai polsi di Cozzolino, le accuse di Francesco Giorgi, ex staffista dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, poi passato a collaborare con lo stesso Cozzolino. È una storia di staffette, quella che vede indagato il politico vesuviano: Cozzolino eredita da Panzeri un ruolo nella commissione che si occupa dei paesi magrebini, in particolare del Marocco. Finiti in manette a dicembre, Panzeri e Giorgi stanno collaborando con la giustizia. Sotto i riflettori, due presunti incontri con l’ambasciatore marocchino a Varsavia Abderrahim Atmoun, dal quale avrebbe ricevuto soldi e regali, in cambio di interventi a favore del Marocco ritenuti sospetti.