Cr8, l'accordo sui debiti non basta: il Comune di Napoli ha sette mesi per scongiurare il crac

Domenica 13 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 08:00

Con lo sblocco della cassa gli sforzi del sindaco de Magistris si concentrano adesso sulla battaglia romana per provare a strappare al governo una norma che cancelli la sanzione della Corte dei Conti. Il cosiddetto «debito ingiusto». Non basta infatti il via libera del premier Paolo Gentiloni, grazie al quale lo Stato si riconosce titolare del 77 per cento del debito contratto con il Cr8 (risalente al 1981, nel post terremoto), a scacciare lo spauracchio del default. L'amministrazione ha sette mesi di tempo per portare a casa il risultato e l'impasse istituzionale di queste settimane, con tutte le difficoltà legate alla formazione di un nuovo governo, preoccupa non poco il primo cittadino. Soprattutto nel caso in cui ci fosse un ticket Lega-5Stelle. Basti pensare ai pessimi rapporti tra de Magistris e il leader della Lega Matteo Salvini.Innanzitutto si aspetta nei prossimi giorni la formalizzazione da parte del Cr8 della rinuncia al pignoramento: «Il governo con la somma di 10 milioni di euro deliberata due giorni fa si riconosce competente del 77 per cento del debito Cr8 - spiega l'assessore al Bilancio Enrico Panini - A questo punto il Consorzio è messo nelle condizioni di ritirare la richiesta di pignoramento. Si aspettava soltanto l'ok di Roma. Così noi riprenderemo pieno possesso dei capitali in cassa». In sostanza si torna alla gestione ordinaria dell'ente. Rientra il rischio per il pagamento ai fornitori, i ritardi sugli stipendi, la benzina per i mezzi del Comune. Una boccata d'ossigeno per il Municipio, nonostante effetti tossici notevoli in questi mesi ce ne siano stati. Perché l'amministrazione, a causa del pignoramento, è dovuta ricorrere alle anticipazioni di tesoreria di Banca Intesa San Paolo, su cui si pagano gli interessi, che a loro volta aumentano le passività. Per un importo pari a 97 milioni, l'ammontare del pignoramento richiesto nei mesi scorsi dal Cr8 (anche se al momento dell'esecuzione del titolo ne erano disponibili solo 24), gli interessi passivi sono maturati del 2,70 per cento. Il tanto atteso semaforo verde della presidenza del Consiglio porterà il governo a pagare 65 milioni degli 85 totali, mentre al Comune ne spetteranno 20 (19,6 milioni già versati al Cr8 come anticipazione nel 2016).