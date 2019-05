​Crac La Gazzella, la Cassazione “assolve” Nespoli: nuovo processo a Napoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quinta sezione della corte di Cassazione ha annullato la sentenza a carico di Vincenzo Nespoli, ex sindaco di Afragola ed ex senatore di An. I giudici hanno rimandato gli atti in appello per una nuova valutazione, accogliendo le conclusioni difensive dei penalisti Vincenzo Maiello e Massimo Krogh, dando la stura a un nuovo processo sulla bancarotta di una agenzia di vigilantes.Condannato a cinque anni di reclusione in appello, ora Nespoli punta a una assoluzione dinanzi ai giudici di Napoli.