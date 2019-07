Choc a Torre del Greco, lascia il sindaco Palomba: «Motivi familiari, ora sono libero»

Venerdì 19 Luglio 2019, 11:01

TORRE DEL GRECO - Si è dimesso il sindaco Giovanni Palomba: «Sono un uomo libero». Dopo oltre un anno alla guida dell’amministrazione il sindaco Giovanni Palomba ha rassegnato poco fa le dimissioni. Non sono ancora chiari i motivi, sebbene tutto faccia pensare che siano legati alle lotte interne alla maggioranza. Per ora nessuna dichiarazione ufficiale se non «Sono un uomo libero», dice ironicamente. Anche se il suo staff ha fatto sapere che si tratta di motivi familiari.Il trainatore della “carovana del buongoverno” a giugno dell’anno scorso fu eletto con il sostegno di numerose liste civiche; si è trovato a fronteggiare la grave crisi dei rifiuti di Torre del Greco. Ha 20 giorni per ritirare le dimissioni.