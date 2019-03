Caos Napoliservizi, conti in rosso e buste paga dimezzate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sincerità dell'amministratore unico di NapoliServizi Andrea De Giacomo - che ritiene necessario aderire alla legge Madia e aprire lo stato di crisi per NapoliServizi in quanto azienda «senza liquidità e senza prospettive di continuità» - sta scatenando un putiferio. A livello politico, sindacale e soprattutto all'interno dell'azienda: i lavoratori temono - a ragione - di non avere lo stipendio o di vederselo dimezzato. E tutte le Rsu interne hanno chiesto un incontro con l'azionista entro le prossime 24 ore altrimenti scatterà lo sciopero.Cosa significa aprire la procedura di crisi aziendale? Mettere in campo - è un obbligo di legge - una serie di misure per la riduzione dei costi tra questi anche e soprattutto quello del personale. Si va dal blocco degli straordinari e delle promozioni, al dimezzamento dell'orario di lavoro. Alla migrazione dei dipendenti su linee di produzione più sostenibili o in altre aziende partecipate.