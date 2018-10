Crisi politica per la sindaca di DeMa: Arzano, la minoranza chiede le dimissioni

Lunedì 29 Ottobre 2018, 22:05

Maggioranza a pezzi: il sindaco di De.ma., Fiorella Esposito, non ha più i numeri per amministrare. La minoranza, compatta, chiede le dimissioni del primo cittadino. Salta, intanto, la seduta del consiglio comunale. Assenti i consiglieri del gruppo “Agire per Arzano”, ex rappresentanti della lista De.ma. e della civica Abc, e precisamente Mario Russiello, Nicola Falzarano, Giuseppe Rocco e Rosario Errichiello oltre alla consigliera Maria Argenzo. I dissidenti del gruppo Agire chiedono, in concreto, una maggiore partecipazione alle scelte decisionali e una equa ripartizione degli incarichi politici oltre alla rotazione del presidente del consiglio comunale. “La nostra opposizione è stata sempre leale e costruttiva nell’interesse della città ma altrettanto chiara e netta nel denunciare le inefficienze e le nefandezze dell’amministrazione comunale – dice, intanto, il consigliere comunale Gennaro De Mare, il candidato democrat non eletto al ballottaggio e leader delle minoranze - Non abbiamo fatto mai la stampella di alcuno. Oggi, nel consiglio comunale, volevamo dare voce a quelle tante associazioni sportive che non hanno un luogo dove fare sport e poi su proposta della minoranza votare, tra l’altro, il garante dei diversamente abili. Ma il sindaco non aveva i numeri, perché Arzano ormai non ha più una maggioranza”. L’opposizione, con un manifesto, chiede le dimissioni di sindaco e giunta municipale. “La grave crisi che attanaglia Arzano per le evidenti responsabilità amministrative e politiche dell’attuale amministrazione è sotto gli occhi di tutti: rifiuti ovunque, viabilità al collasso, inquinamento fuori controllo, macchina comunale allo sbando, chiusura degli impianti sportivi, problema tributi e Artianum. A questo – si legge nel manifesto – si aggiunge, cosa ancor più grave, la totale irresponsabilità della maggioranza che, di fronte alle proposte dei consiglieri di minoranza di discutere in consiglio comunale alcuni problemi prioritari per la città, quali la questione trasporti-stazione metro, strutture sportive e altro, hanno fatto saltare la seduta. Per come hanno ridotto Arzano in questi sedici mesi c’è solo un modo per evitare il definitivo collasso: le dimissioni”, scrivono Pd, Movimento 5 Stelle, e le civiche “Arzano Insieme”, “Moderati” e “Le Nuove generazioni” che complessivamente esprimo 16 consiglieri nell’assise cittadina.