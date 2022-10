Crispano, due milioni e mezzo di euro per la rigenerazione urbana

A Crispano arrivano ben due milioni e mezzo di euro dal Ministero dell’Interno che saranno utilizzati per la rigenerazione urbana.

Serviranno a riqualificare, tra l’altro, anche le arterie principali, tra cui via Cancello, via Cappuccini, via Santa Barbara e via Rossini.

Inoltre, sarà realizzato anche un percorso sportivo nelle adiacenze del Parco Aurora e fino alla Villa Comunale di via Pigna.

Ma non finisce qui. Sarà creato pure uno spazio dedicato alla commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.

Spiega il sindaco Michele Emiliano. “Siamo riusciti ad ottenere dal Ministero dell’Interno un finanziamento di cinque 5 milioni di euro, destinati ad un progetto di “Rigenerazione urbana”, presentato insieme al Comune di Casandrino con la città di Crispano capofila. Pertanto la somma è stata equamente ripartita tra i due enti pubblici”.

“La messa a regime del progetto - aggiunge il capo dell’esecutivo locale di centrosinistra - rappresenta un altro importante risultato, che premia il lavoro dell'amministrazione, della maggioranza e, in particolare, dell'assessore ai lavori pubblici, Pasquale Vitale".

"Ora - conclude la fascia tricolore - appena gli atti saranno al completo, li trasmetteremo alla Centrale unica di committenza per la gara d’appalto. Al termine dell’iter burocratico apriremo i cantieri per realizzare i lavori in tempi ristretti e consegnare così ai cittadini una Crispano sempre più vivibile”.