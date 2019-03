Crollo nell'ospedale degli Incurabili di Napoli, Verdoliva: «Completare le verifiche»

Venerdì 29 Marzo 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 14:29

Prosegue il lavoro della struttura commissariale della Asl Napoli 1 Centro volto a risollevare le sorti del Complesso monumentale Santa Maria degli Incurabili, interessato ormai da tempo da un grave quadro fessurativo e dove di recente si è verificato il crollo di una volta nella chiesa di Santa Maria del Popolo.Dopo i sopralluoghi con i vigili del fuoco, carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, Soprintendenza per i beni artistici e monumentali, Protezione Civile e polizia locale, l'attenzione del commissario straordinario Ciro Verdoliva è volta a completare gli accertamenti tecnici propedeutici a una Conferenza dei Servizi che dovrà valutare e condividere le azioni e gli interventi necessari per ripristinare una situazione gravemente compromessa. («Abbiamo già eseguito il monitoraggio del sottosuolo con il geo-radar - spiega Verdoliva - per evidenziare cavità e consistenza dei terreni nonché attivato il monitoraggio continuo che ci consente di raccogliere i dati e controllare ogni movimento tridimensionale dell'edificio. Stiamo completando l'aggiornamento del quadro fessurativo per compararlo a quello del 2015 già agli atti dell'ufficio tecnico. Vista l'importanza dei luoghi e la complessità della situazione ho disposto che i primi accertamenti siano completati entro la settimana prossima così da definire un primo livello di rischio».Intanto, Verdoliva ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che fornirà alla Asl Napoli 1 Centro un supporto finalizzato alla definizione delle azioni con indicazione delle tipologie di interventi di messa in sicurezza dei manufatti che hanno bisogno di cura.