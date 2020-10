Ctp, crisi a un punto di svolta: si dimette l'amministratore

Gianluca Iazeolla non è più l'amministratore unico di Ctp. Ieri nel primo pomeriggio, infatti, l'ormai ex manager della società di trasporti pubblici con sede ad Arzano ha rassegnato le dimissioni consegnandole nelle mani del presidente del collegio sindacale dell'azienda. Successivamente lo stesso Iazeolla ha convocato l'assemblea dei soci dove nei prossimi giorni le dimissioni saranno ratificate e contestualmente si passerà alla nomina del successore. Iazeolla fu nominato il 26 marzo del 2018, succedendo ad Augusto Cracco che a sua volta era amministratore dal 2015. Le motivazioni del passo indietro saranno rappresentate da Iazeolla alla Città Metropolitana, proprietaria della Compagnia di Trasporti Pubblici, la prossima settimana. Secondo indiscrezoni, sarebbe stata la stessa proprietà a spingere per un cambio, nell'intento di arrivare a un rilancio definitivo di Ctp che è in affanno economico ormai da troppi anni, per una massa debitoria che si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'obiettivo è un recupero dell'equilibrio economico aziendale nell'arco del prossimo triennio. Punto fondamentale sono però le indicizzazioni relative ai corrispettivi chilometrici arretrati che la Città Metropolitana deve a Ctp. In ballo ci sono ben 36 milioni di euro. E la precarietà si riflette sul servizio agli utenti, che spesso attendono per ore alle fermate. Nelle ultime settimane l'uscita media giornaliera è di 70 bus sui circa 200 disponibili, molti dei quali però fermi perché vetusti e rotti. Ma il paradosso è che ci sono 20 nuovi bus già immatricolati, consegnati dalla Regione da quasi un anno, ma inutilizzabili per l'irregolarità della posizione di Ctp presso il registro elettronico nazionale.



L'esiguità dei mezzi disponibili è la «croce» quotidiana anche di Circumvesuviana, dove continuano i disagi per i pendolari. «La Circumvesuviana nel 2010 aveva 144 elettrotreni mentre oggi, nonostante l'enorme sforzo economico messo in campo dalla Regione non si riesce a vederne in circolazione più di 50 contemporaneamente. La gestione è carente sotto diversi punti di vista», accusa il sindacato Orsa. Negli ultimi due giorni, si sono verificati almeno due episodi che hanno creato difficoltà a pendolari e studenti. Ieri un treno è rimasto fermo oltre 30 minuti alla stazione di Striano, intorno alle 12: due cittadini si sono rifiutati di scendere dal convoglio pur se sprovvisti di biglietto, posizionandosi all'altezza delle porte e impedendone la chiusura. Il capotreno ha dovuto chiamare i carabinieri per rimettere le cose a posto, ma la corsa ha accumulato un notevole ritardo. L'altro ieri sera, invece, poco dopo le 20, sul piazzale del terminal di Porta Nolana un treno Metrostar in manovra ha rotto la linea aerea (è la seconda volta che accade in una settimana) e da quel momento la circolazione ferroviaria tra Napoli e le stazioni successive di tutte le linee Circum si è interrotta.