Cultura a Napoli, intervista a Ferdinando Tozzi: «Un palazzo della musica nei capannoni dismessi»

Avvocato Ferdinando Tozzi lei è stato nominato dal sindaco Gaetano Manfredi - a titolo gratuito - nella triade della cabina di regia per il piano strategico della cultura per Napoli e si dovrà occupare di musica. Quali sono le sue idee e i progetti per la città?

«Sono e resto un giurista nel settore del diritto d'autore, un mestiere dove è più conveniente trasferirsi a Milano. Ho deciso di restare nella mia città e per dare un senso a questa...

