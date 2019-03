Martedì 26 Marzo 2019, 14:37

Incontro questa mattina in Curia tra il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe e il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Tafuri, accompagnato dal vicepresidente Gabriele Esposito e dal consigliere tesoriere Elena De Rosa. È stato questo il primo incontro istituzionale tra Sepe e il neo eletto Ufficio di presidenza degli avvocati: oltre a formulare i migliori auguri di buon lavoro, il Cardinale ha sottolineato le grandi forme di collaborazione e di sinergia che hanno accompagnato negli ultimi anni l’attività della Curia e del Consiglio forense, complimentandosi sull’iniziativa intrapresa dall’Ufficio di presidenza che qualche giorno fa ha garantito una sistemazione meno precaria all’avvocato-clochard costretto per mesi a vivere in strada. Sepe e Tafuri si sono impegnati a sottoscrivere in futuro nuovi protocolli tra Curia e Ordine avvocati per sviluppare ulteriori progetti a favore delle classi sociali più disagiate.