CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambizione di diventare un partito e non più una semplice formazione civica. Sul modello del nuovo movimento renziano ma in salsa campana. Obiettivo di Campania Libera, la lista civica del governatore De Luca, che lancia la prima festa regionale, il prossimo 26 ottobre a villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano dove sono stati ufficialmente invitati i rappresentanti di tutti i partiti presenti in consiglio regionale. Grillini compresi. Conclude, ovviamente, il governatore Vincenzo De Luca che con la sua civica punta a mantenere una cassaforte di voti, slegati dal Pd, e un contenitore in cui possano confluire esperienze diverse. Un modello renziano ma, a onor del vero, è una strategia che l'ex sindaco usa da anni. Prima nella sua roccaforte di Salerno, poi portandola su scala regionale. Ed ora anche la festa regionale. Come un partito a tutti gli effetti. Come il Pd che non l'ha organizzata, lasciando orfani i suoi militanti.