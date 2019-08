​Dai Bros alla mozzarella di bufala, Cantalamessa (Lega) chiede chiarimenti

Sabato 3 Agosto 2019, 10:40

«Ho richiesto al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - dichiara il presidente della Lega Campania Gianluca Cantalamessa - dei chiarimenti sulle liste dei Bros che da anni sono alimentati da false speranze da parte delle forze politiche e che vengono utilizzati solo per fini elettorali. Questo insieme all'interrogazione parlamentare di cui il governo il primo agosto mi ha dato già risposta proponendo un tavolo tecnico tra Ministero, Regione e Università sul problema della filiera del latte della mozzarella di bufala campana. Interrogazione che ho sottoposto alla commissione agricoltura vuole anche trovare immediate soluzioni Dato che tra 2018 e 2019 a causa di due malattie come la brucellosi e la TBC hanno causato la perdita di più di 20000 bufale nel territorio di Caserta e quindi spero che il governo presto trovi dei rimedi per questa nostra patrimonio nazionale".Molti gli eventi e le attività che impegneranno il presidente della Lega su tutto il territorio Campano è tra i principali obiettivi la sinergia con i giovani per cercare di portare avanti con successo obiettivi che riguardano non solo la tutela del nostro territorio ma anche incidenti di assicurare loro un lavoro dignitoso che non gli permetta di fuggire via dal nostro Paese.