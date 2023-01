«Bisogna fare squadra, spendere bene i fondi del Pnrr. Chi va da solo non vince mai». Daniela Santanchè, il ministro del Turismo, è intervenuto alla seconda edizione degli Stati generali voluti dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. È la sua non è stata una presenza di comodo se, appena arrivata, ha bocciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che sta «trasformando Napoli in una friggitoria» e ha stigmatizzato l'assenza del governatore Vincenzo De Luca: «Non vuole incontrarmi, ha fatto così ad Ischia, è convinto che può fare da solo, ma da soli non si va da nessuna parte». Ma in realtà c'è da credere che De Luca questa volta veramente non poteva esserci, se ha ritenuto di affidare immediatamente a Facebook una garbata risposta: «Saluto e rassicuro il ministro Santanchè, che al netto della bella iniziativa di oggi a Sorrento, avrò piacere di incontrare presto. La mia assenza è stata dovuta solo a un disguido organizzativo che può capitare, e spero non si ripeta».

APPROFONDIMENTI Città d'arte, Napoli prima su TikTok: oltre 17 miliardi di visualizzazioni Il ministro del Turismo Santanchè: «Non riesco a incontrare De Luca» Non studiano né lavorano: 34% di Neet, la Campania si conferma maglia nera

Il ministro non ha risparmiato neanche l'Anas per lo stato in cui versa la statale Sorrentina. «Sono arrivata da Roma con un bellissimo Frecciarossa e poi sono venuta a Sorrento in auto. Ho provato vergogna, come ministro di questo Paese, per lo stato in cui è lasciata l'unica strada con conduce in questo posto meraviglioso». E peccato, verrebbe da dire, che non ha utilizzato la Circumvesuviana: con il suo linguaggio diretto avrebbe demolito anche la ferrovia più fatiscente d'Italia. E su questo, parole di speranza sono arrivate dal vice presidente della Regione Fulvio Bonavitavola: «Sulla Circum sono stati investi 300 milioni di euro e presto arriveranno nuovi treni che partiranno ogni 12 minuti». Bonavitacola ha anche inviato un segnale di distensione alla Santanchè quando ha detto che condivide il suo appello alla necessità di lavorare insieme e la Campania è pronta a collaborare. «Ma attenti - ha aggiunto - gli effetti positivi della collaborazione si possono frantumare sul fronte delle autonomie differenziate».

Ma al di là dei problemi, il ministro del Turismo ha voluto congratularsi con gli straordinari risultati ottenuti da Sorrento che è già ritornata in termini di presenze ai livelli del 2019. «Siete stati bravissimi e ora bisogna dare una mano a Ischia diffondendo il più possibile la campagna This is Ischia per mostrare al mondo che l'isola non è sepolta dal fango come da più parti all'estero si vorrebbe far credere. La storia turistica di queste terre meriterebbe una scuola di alta formazione turistica e Sorrento sarebbe il posto ideale per ospitarla. I fondi ci sono, dobbiamo darci da fare badando tutti ad un solo obiettivo, rilanciare l'orgoglio di essere italiani».

I soldi ci sono. Un tema lanciato dal sindaco di Sorrento, che ha evidenziato la difficoltà di governare un Comune di 16mila abitanti che in un giorno d'estate diventano 80mila. «Il personale che abbiamo è insufficiente per assicurare vivibilità - dice Coppola -. Sorrento chiede di poter decidere come finalizzare la tassa di soggiorno, chiede ad esempio la possibilità di assumere più giovani preparati». E anche su questo Santanchè ha risposto: «Credo sia giusto far decidere i sindaci come spendere i fondi della tassa di soggiorno. Non sono dell'idea, invece, che sia giusto aumentarla. In questo momento le tasse dobbiamo diminuirle non alzarle». Come invece ha intenzione di fare il Comune di Napoli, che ha proposto di aumentare la tassa di soggiorno di cinquanta centesimi per tutte le categorie, dai b&b ai quattro stelle.

Dagli Stati generali è emerso anche che il sentiment positivo nei confronti del tema turismo è forte. Nell'ultimo mese il 79,69 per cento di chi è intervenuto sul web ha espresso opinioni positive sul turismo con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nelle conversazioni online in Italia nell'ultimo mese il turismo occupa il 12,7 per cento posizionandosi al quarto tra i temi trattati. «Enit è attenta allo sviluppo di un turismo che non lasci indietro nessun territorio ma che anzi ne valorizzi le eccellenze - ha spiegato Sandro Pappalardo, consigliere Cda di Enit -. È per questo che gli Stati generali sono un'occasione per creare modelli di sviluppo di realtà che, soprattutto al Sud, sono spesso racchiuse in costrutti mentali sedimentati nel tempo, ma che invece possono liberare ancora più potenziale ed essere valorizzati a livello internazionale».