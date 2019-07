CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 13:30

Non ci fu danno erariale dell'amministrazione comunale di Ercolano guidata dal sindaco Nino Daniele in merito all'ampliamento del contratto con la società Beghelli, incaricata di occuparsi del servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico nel 2009. All'ex primo cittadino e attuale assessore a Napoli e a cinque suoi ex assessori (Antonello Cozzolino, Ciro Iengo, Ferdinando Pirone, Francesco Torello e Pasquale Vitiello) la Corte dei Conti aveva paventato la possibilità di restituire complessivamente 250mila euro. Il viceprocuratore generale Marco Catalano ha comunicato l'archiviazione della vertenza aperta a seguito delle indagini avviate dopo la denuncia di un dipendente comunale in relazione al contenzioso tra l'ente e la Beghelli, contenzioso conclusosi con il pagamento di mezzo milione di euro alla società dopo una transazione portata a termine dall'amministrazione Strazzullo (subentrata alla giunta Daniele).