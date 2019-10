Rinasce la vecchia Dc: De Mita e Pomicino pronti al listone in Campania

Ultimo aggiornamento: 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non chiamateli ex, «perchè democristiani si è per sempre», avverte. Vederne in tanti in questo albergo di Torre del Greco lì per lì ti fa pensare a una operazione nostalgia. Il piglio è lo stesso degli anni ruggenti e i ragionamenti che volano alto possono sembrare antichi. E invece sono tremendamente moderni, anche se parole come popolarismo e solidarismo rischiano di apparire desuete e fuori moda. «Ma non lo sono, semmai se ne avverte la mancanza», osserva Pomicino, tra gli ispiratori del raduno che mette insieme culture democristiane di ieri e di oggi, vecchie e nuove generazioni, padri o «figli di» che non si arrendono e che intravedono nel vuoto della politica attuale uno spiraglio non per rifondare la Dc ma per creare un movimento (o un partito) moderato, centrista, ancorato nel popolarismo, che punti (ovviamente) alle prossime regionali e sappia guardare oltre con la convinzione che ci sia nel Paese lo spazio per radicarsi e riproporre antiche (nel significato nobile del termine) esperienze secondo una visione moderna. «Perché in Campania c'è una pluralità di intelligenze che può dare vita a questo soggetto politico e perché nella nostra regione è forte il desiderio di recuperare tale memoria storica», ragiona, che dall'alto dei suoi 91 anni parla seduto ai quasi duecento convenuti nella sala congressi dell'hotel Sakura, tutti invitati attraverso sms e chat perchè l'ancoraggio ai valori del passato non esclude la modernità.Ad ascoltare De Mita in prima fila c'è Pomicino. Sono i due «padri» del progetto che raduna ex parlamentari, consiglieri regionali, diversi amministratori in carica o ex di vari comuni campani. Tutti con il cordone ombelicale ancora legato a mamma Dc. È il caso di due sindaci dell'area vesuviana, il padrone di casae il primo cittadino di Terzigno,. «Siamo di fronte a un laboratorio politico e chi, come me, si riconosce nei valori popolari e democratico-cristiani non può che guardare con favore all'iniziativa», ammette Palomba, il cui padre, Franco, fu sindaco negli anni Ottanta. «Chi mi conosce - osserva Ranieri - sa che mi definisco democratico cristiano. Amministro da quattro anni e mezzo Terzigno con una coalizione di liste civiche perché i partiti oggi sono evanescenti».Ma ciò che colpisce, veterani a parte, è la presenza in sala dei giovani, arrivati spontaneamente, molti con la curiosità di «vedere da vicino» (Giulio Andreotti, cit.) alcuni dei protagonisti della cosiddetta, tanti con la voglia di mettersi alla prova. Non c'è un tavolo della presidenza, non ci sono gerarchie. «Non c'è nulla di definito o di precostituito in questa iniziativa», chiosa, ex sottosegretario, ex Forza Italia, ex Ncd-Alternativa popolare. La ventenne Martina è tra le più applaudite. «La Dc venne meno perchè a un certo punto non fu più capace di stare dentro i problemi dell'attualità», è il suo pensiero. E nelle parole di Martina c'è anche una strada da percorrere, che non è quella di un nostalgico rendez vous, ma di come rendere moderni valori che possono sembrare superati. Spiega, ex deputato e fondatore de L'Italia è popolare: «L'idea è di rimettere insieme una presenza culturalmente rilevante come il popolarismo calandola nell'attualità. La domanda non è chiedersi cosa fece don Sturzo ma come avrebbe agito don Sturzo davanti ai problemi del presente». Aggiunge Alfano: «La nostalgia non va interpretata come ritorno al passato ma come disponibilità a ragionare su un'operazione moderna che coinvolga le nuove generazioni. A noi anziani spetta solo un compito di accompagnatori».Certo, resta il rischio di guardare avanti con la testa rivolta all'indietro. Ma in fondo c'è da capire chi è cresciuto mentre alla Farnesina sedeva gente come Alcide De Gasperi, Pietro Nenni, Amintore Fanfani, Gaetano Martino, Aldo Moro, Giuseppe Saragat, Giulio Andreotti e oggi fa fatica a vedere nei panni di ministro degli Esteri chi confonde il Cile con il Venezuela. Ma tant'è. L'obiettivo sono le regionali. «L'idea - ammette Giuseppe De Mita - è di valorizzare una presenza politica approfittando dell'appuntamento elettorale. Restiamo coerenti nel nostro progetto di Italia è popolare e siamo aperti al dialogo per la costruzione di un'area di centro, moderata e ispirata ai valori della solidarietà e dell'impegno sociale». Tuttavia, parlare di scelte di campo è prematuro. Troppe le incognite, da una possibile alleanza in Campania tra Pd e M5s alla stessa ricandidatura diLo sforzo dell'incontro di ieri va in questo senso. Tra i presenti, molti esponenti dell'area vesuviana, come l'ex candidato a sindaco di Ercolanoe l'ex sindaco e attuale consigliere comunale a Torre del Greco. Ci sono gli ex parlamentari (di epoche diverse e con partiti diversi) Nello Palumbo, Pietro Mastranzo e Salvatore Lauro. C'è l'assessore regionale al Turismo. C'è Salvatore Tramontano da Marigliano; l'ex consigliere comunale di Napoli Gennaro Bruno; il presidente della circoscrizione Soccavo-Pianura Lorenzo Giannalavigna; l'assessore di Torre del Greco Gennaro Granato. Pomicino strappa una risata quando racconta di aver incrociato in treno, che gli avrebbe dipinto un quadro desolante dell'attuale scenario politico. «Ma ti guardi mai allo specchio?», la risposta dell'ex ministro. Ciriaco De Mita rivendica la primogenitura del progetto, «nato da un incontro tra amministratori avellinesi a Nusco»; poi indica i tempi: «Subito un punto di riferimento a Napoli». Pomicino gli fa eco: «Apriremo comitati in tutti i comuni campani». La corsa verso le regionali 2020 è iniziata.(ha collaborato Aniello Sammarco)