Giovedì 1 Agosto 2019, 09:00

Da «Ballando con le stelle» alla possibile candidatura alla presidenza della Regione Campania. Per Nunzia De Girolamo si prospetta un ritorno in grande stile sulla scena politica. Se qualche mese fa l'ex parlamentare di Forza Italia sembrava sul punto di transitare verso la Lega di Matteo Salvini, ora è Giorgia Meloni in persona che avrebbe avvicinato De Girolamo per proporle di aderire a Fratelli d'Italia con la prospettiva di diventare il nome di bandiera da lanciare dal centrodestra per Palazzo Santa Lucia.