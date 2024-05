De Luca accusa, Arianna Meloni replica: nuove scintille dopo lo “schiaffo” di Caivano

Il saluto della Meloni, l’altro giorno a Caivano, non è stato affatto digerito dal governatore De Luca. Che, anzi, ieri sfora i normali tempi della sua diretta social (quasi un’ora invece dei soliti 45 minuti) per dedicarla tutta alla leader di Fdi. «Nel momento in cui il presidente della Regione Campania era andato ad accoglierla, a darle il benvenuto - è l’incipit di De Luca che parla in terza persona - ha ritenuto di proporsi con una performance un po’ volgare, studiata a tavolino.

Non avevamo percepito la genialità di questa operazione di comunicazione politica. Abbiamo avuto la conferma di una sensazione di inadeguatezza della presidente del Consiglio per il suo ruolo, è presidente a sua insaputa. Forse non ha capito - aggiunge - che rappresenta tutti gli italiani e si trova in una istituzione un po’ diversa da una sezione di partito». E’ l’ultima puntata della querelle iniziata a metà febbraio a Roma per il fuorionda di De Luca (che sottolinea anche ieri) e passa per martedì, dopo 4 mesi («di rosicamento», dice De Luca), con la premier a Caivano. Ormai è una soap opera.

«Io ho criticato il presidente del Consiglio per ragioni politiche. La donna non c’entra nulla. Ho espresso - si difende - la mia critica per l’incapacità di governo della Meloni e del suo governo, e per l’inadeguatezza manifesta nelle sue funzioni di presidente del Consiglio. Io critico l’onorevole meloni per il fatto che i fondi sviluppo e sono bloccati da un anno». Come a dire che tutto è legittimo e fa parte della contrapposizione politica.

«Dopo la figuraccia di Caivano è venuta fuori un’altra invenzione per riparare il disastro: ha detto che ha subìto un attacco sessista. Ora la cosa diventa imbarazzante. Una donna dura che è vittima del sessismo? Io - rimarca - ho criticato il presidente del Consiglio per ragioni politiche. La donna non c’entra nulla. Ho espresso la mia critica per l’incapacità di governo della Meloni e del suo governo, e per l’inadeguatezza manifesta nelle sue funzioni di presidente del Consiglio». Infine quasi una promessa dopo un’ora dedicata alla Meloni: «Per tranquillità le comunico che da oggi in poi ridurrò la mia comunicazione a una sola domanda: quando firmi l’accordo di coesione con la Campania?».

Da Fdi la linea è non scatenare le truppe. Ci pensano solo due esponenti femminili. Una è la parlamentare Imma Vietri («Lo sproloquio di De Luca mette a nudo quanto sia stato spiazzato dall’audacia della premier»), l’altra è Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.

«Sono rimasta davvero colpita dalla reazione che ha avuto la sinistra nel commentare l’episodio avvenuto l’altro giorno a Caivano, quando Giorgia Meloni, replicando a De Luca, ha dato una straordinaria dimostrazione di come ci si possa e dover difendere dagli insulti e dalle violenze verbali degne dei peggiori bulli».

Poi aggiunge: «Ricordo perfettamente il totale silenzio della sinistra dopo gli insulti rivolti di De Luca: la violenza verbale contro una donna è sempre una violenza, e come tale va sempre condannata.

Ma in quell’occasione rimasero tutti in silenzio, evidentemente per loro le donne di destra e Giorgia Meloni si possono insultare».