De Luca attacca: «M5S chiacchiere al vento e de Magistris sedicente sindaco»

Mercoledì 27 Giugno 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 14:03

«Datemi pace, stiamo facendo cose veramente importanti. Non abbiamo tempo da perdere con le chiacchiere al vento». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa di presentazione del premio Charlot, svoltasi stamane al Comune di Salerno, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano delle accuse degli attivisti salernitani del Movimento 5 Stelle in merito ai presunti sprechi di Comune di Salerno e Regione Campania per la gestione della stagione del teatro Verdi di Salerno.«Viene a chiedere a me cosa pensa il sindaco sedicente di Napoli? Stiamo facendo sulla sanità una rivoluzione, non so se ve ne siete accorti» ha continuato De Luca, in merito alle politiche messe in campo dalla Regione Campania sulla sanità e alle critiche del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. «Perché - ha detto De Luca rivolgendosi ai giornalisti - partecipate anche voi all'operazione di confusione e "ammuina"? E perché alimentate sempre polemiche inutili? Vi consiglierei di limitarvi ai fatti. Sulla sanità stiamo facendo una rivoluzione. Le liste d'attesa sono quasi dimezzate. Per il 'Ruggi' stiamo lavorando per fare un nuovo ospedale. Il 'Ruggi' è l'ospedale nel quale c'è il primato nazionale per interventi di chirurgia al cuore, chi viene operato da noi ha esiti straordinari. Abbiamo risultati straordinari per le operazioni al femore, il 70% e più viene operato entro le 48 ore. Non so che altro dovremmo fare»