De Luca, nasce l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania

«Con il via libera del Consiglio regionale ad una proposta della giunta, è stato avviato l'iter per la costituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (Ageac). È un importante passo in avanti verso la semplificazione e l'accelerazione dei tempi di pagamento, soprattutto in una fase in cui le imprese di questo settore, come tante altre del nostro territorio, soffrono le conseguenze della pandemia e per questo hanno bisogno di una burocrazia snella e più efficiente per poter ripartire». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali in campo, quattro candidati in campo nonostante il dissesto:... I CONTI PUBBLICI Napoli in dissesto, un buco da 5 miliardi che taglia servizi e futuro LE ELEZIONI Comunali a Napoli, tutto il Pd si appella a Manfredi ma M5S rilancia... VERSO LE ELEZIONI Comunali a Napoli, de Magistris: «Il candidato di Pd e M5s?...

«La Regione Campania è vicina alle imprese agricole che vogliono investire per modernizzarsi e creare lavoro», conclude De Luca.