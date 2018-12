«In Italia abbiamo l'asino geniale: Beppe Grillo» ha detto Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ai microfoni di Lira Tv. «Nel suo campo, come comico, è geniale, pungente, trasgressivo, irridente, ci ha fatto divertire - ha affermato - ma è un somaro perché ha diffuso, per dieci anni, la cultura della violenza verbale, diventata anche fisica. Gli atteggiamenti di squadrismo presenti in alcuni Cinque stelle sono impressionanti». «Ha trascorso 10 anni a sputare su interlocutori, a prendere il giro il mondo, a diffondere l'idea che la purezza è dei 5 stelle e tutto il resto non era noia, ma corruzione e degenerazione - ha aggiunto - Poi, però, apprendiamo che il loro capo politico vive in 150metri quadri abusivi condonati pere 3mila euro. È un somaro perché ha diffuso l'idea che uno vale uno; se qualcuno mi chiede se voglio dirigere una centrale nucleare, io rispondo di no, perché non sono capace, non ne ho le competenze». «Loro hanno diffuso l'idea, a vantaggio di un capo somaro, che potessero fare tutto - ha proseguito - Lo aveva già detto Lenin in altri tempi e già allora era una bestialità, ora lo hanno ripreso loro, questi geni della politica, e hanno convinto che governare uno Stato e padroneggiare una macchina amministrativa infernale sia cosa alla portata di tutti». «In una sua ultima performance, si è presentato mascherato dicendo di non aver capito niente di quello che oggi fa la politica in Italia. Avrebbe dovuto dire che non capisce niente di quello che fanno i Cinque stelle. Doveva arrivare a 70 anni per capire che non si sarebbe capito niente? - ha concluso - Questa è l'Italia, ma passerà questa fase di narcotizzazione che ha vissuto il Paese».

Venerdì 14 Dicembre 2018, 16:56

