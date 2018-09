CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 30 Settembre 2018, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono stato sotto processo per 11 anni per aver risanato un'area che è come la Bagnoli di Salerno»: Vincenzo De Luca si stringe in un ufficiale «no comment» dopo l'assoluzione al processo Crescent. Ieri non ha mollato le attività da presidente della Regione. E se venerdì sera era alla notte dei ricercatori del «Pascale», ieri mattina era a Palazzo Santa Lucia per una serie di incontri istituzionali. Poi il meeting con i «Repubblicani democratici» per rinsaldare un'alleanza con il movimento di Giuseppe Ossorio e Raimondo Pasquino. Un incontro in cui De Luca è apparso molto sereno, pronto alla battuta, all'ironia graffiante: «Io non ci posso credere - l'affondo su de Magistris - Noi mettiamo le telecamere nei quartieri a rischio e poi non funzionano perché il Comune non ha i soldi per pagare la corrente». Ufficialmente il presidente della Regione ha deciso di non commentare neanche con un tweet l'assoluzione al processo per il Crescent, riservando riflessioni più articolate per i prossimi giorni.