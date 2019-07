Napoli, De Luca apre ai navigator: «Fondi su stabilità? Se è vero, sono felice»

Martedì 30 Luglio 2019, 13:46

«Non so quali notizie abbia il presidente dell'Inps. A me non risulta ma quando avremo queste risorse saremo i più felici perché abbiamo fatto una battaglia contro il precariato e per avere il lavoro stabile». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le parole del presidente dell'Inps Pasquale Tridico che ha affermato ci siano le risorse per dare stabilità al lavoro dei navigator anche oltre i due anni previsti dal primo contratto.De Luca non ha firmato la convenzione con l'Anpal per l'assunzione dei 471 navigator assegnati alla Campania per la gestione delle proposte di lavoro ai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza e ha sottolineato che dare stabilità significa «iniziare a stabilizzare i 600 dipendenti precari che lavorano in Anpal - ha detto - poi bisognerà stabilizzare gli altri seguendo procedure pubbliche che si seguono per tutti i dipendenti pubblici. La nostra linea chiara: mai più precariato. Da decenni viviamo sotto l'urto delle emergenze, delle tensioni, dell'incertezza di vita, a Napoli in particolare. Intanto, noi abbiamo fatto un concorso vero per dare lavoro stabile e vi possono partecipare anche coloro selezionati come navigator che devono trovare un lavoro stabile attraverso procedure trasparenti e rispettose di tutti quelli che fanno i concorsi per avere stabilità. Intanto ci aspettiamo risorse per fare i concorsi per assumere nei centri provinciali per l'impiego e ci aspettiamo la cancellazione dell'articolo 3 della bozza di contratto Anpal che legittima e autorizza il doppio lavoro. Un professionista con quell'articolo può andarsi a prendere 2 o 3000 euro a fine mese senza fare niente, mi pare francamente intollerabile».