De Luca attacca ancora Fitto: «Diamogli la cittadinanza onoraria, fa più fumo del Vesuvio»

«Raggiungere Sapri in mezz'ora da Salerno e non in tre ore è un aiuto straordinario allo sviluppo, all'economia e all'ambiente. Servono soldi per farlo, chi vuole queste strade nuove mandi un telegramma al ministro Fitto, dicendogli di mandarci i soldi del Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) per le strade. Io sono tre mesi che cerco di contattarlo, ho anche proposto di dargli la cittadinanza onoraria perché produce fumo più del Vesuvio».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del risultato del dibattito pubblico tenuto sulla realizzazione della nuova strada che colleghi l'autostrada A2 alla SS18 e ad Agropoli, opera per la quale i 470 milioni necessari per il primo tratto importante da Eboli a Capaccio sono già stati stanziati dal Governo.

Mancano al momento le risorse per il completamento dell'infrastruttura da Agropoli a Capaccio. De Luca sta conducendo da settimane una polemica con il ministro degli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr in merito al blocco della distribuzione dei fondi Fsc 2021-27.