De Luca all'attacco: «Il governo vuole i 5,6 miliardi della Campania dei fondi di coesione»

«Per adesso abbiamo ancora il blocco dei fondi Sviluppo e Coesione, che per la Regione Campania valgono 5,6 miliardi di euro. Abbiamo già avviato una diffida e arriveremo al tribunale amministrativo del Lazio, come già abbiamo fatto per il fondo sanitario perché, a Roma, non ci sentono. È una vergogna. 5,6 miliardi per la Campania bloccati da un anno». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina a Salerno. «Tre mesi - ha aggiunto De Luca - sono stati perduti dal governo Draghi che dormiva in piedi e sette mesi perduti da questo Governo che dorme ancora di più in piedi ma che ha qualche cosa di più pericoloso in testa, quello di prenderseli questi soldi e non mandarli più, a copertura di interventi da fare nel resto d'Italia.

Dobbiamo tenere gli occhi aperti perché il Sud ha davanti grandi pericoli. Ormai si sta quasi eliminando la politica di coesione. Il Pnrr è stato finanziato dall'Europa soprattutto per recuperare il divario Nord Sud, ma si sono dimenticati questo obiettivo, quindi, alla fine, stiamo andando avanti in maniera francamente irresponsabile».