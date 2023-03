Dai punti nascita ai migranti, De Luca attacca governo e FdI: «Imbecillità e stupidaggini»

«Sulla vicenda del punto nascita di Sapri c'è stato un imbecille di parlamentare di Fratelli d'Italia che si è permesso di fare speculazione e di diffondere notizie false, un imbecille che in un Paese civile non avrebbe potuto fare neanche il venditore di cocco e che si trova oggi nel Parlamento nazionale». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.

«Chiarisco - ha aggiunto De Luca - che la Regione Campania ha chiesto le deroghe per i punti nascita, l'8 agosto del 2018, e il Ministero della Salute ha risposto dando parere favorevole ad Ariano Irpino, per un anno a Ischia, Vallo della Lucania, ha chiesto chiarimenti per Sessa Aurunca, e parere negativo per Piedimonte Matese, Sapri e Polla. Noi siamo andati avanti e abbiamo chiesto ancora la deroga. Il 15 ottobre 2019 il Ministero ha espresso nuovamente parere negativo per le richieste in deroga che avevamo rivolto per gli ospedali di Polla, Sapri e Piedimonte Matese. Il 4 gennaio 2023 abbiamo mandato ancora una volta un'ulteriore richiesta al Ministero della Salute, gestito oggi non da Speranza ma da Schillaci voluto da Fratelli d'Italia. Abbiamo scritto che arrivano ancora all'amministrazione regionale dai territori delle province di Caserta e Salerno pressanti richieste finalizzate alla deroga dei punti nascita a Piedimonte Matese, Sapri e Polla. Abbiamo chiesto di comunicare in via definitiva la posizione del Ministero. Sono 3 mesi che il ministro di Fratelli d'Italia non risponde, e poi qualche imbecille di parlamentare di Fdi si permette di fare speculazioni nei territori delle aree interne», ha concluso De Luca.

«Ho ascoltato ieri la conferenza stampa del presidente del Consiglio a Cutro. Io mi aspetterei, per rispetto a cittadini italiani, che per una volta Meloni dicesse che per dieci anni ha narrato frottole agli elettori quando ha proposto come soluzione definitiva dei migranti il blocco navale di fronte ai Paesi di provenienza. Sono sconcertato dal fatto che si racconti un'ipotesi di soluzione per anni e poi fare il contrario senza spiegare ai cittadini 'mi sono sbagliata, era un'ipotesi impraticabile e demagogicà. Questo non è avvenuto» ha proseguito De Luca nel suo venerdì sui social, commentando il Consiglio dei Ministri di ieri a Cutro. «Il Governo - ha detto De Luca - riesce ad essere irritante di fronte a decine di bimbi morti, affermando cose che danno fastidio. Il problema generale è dei migranti e quello particolare è stato sollevato dalla tragedia Cutro, che riguarda povera gente in mare che abbiamo il dovere di salvare per quanto possibile. Il Governo risponde con un'altra ondata di demagogia e stupidaggini, la principale è l'aumento delle pene agli scafisti fino a 30 anni, e daremo loro la caccia in tutto l'orbe terraqueo, ha detto Meloni. Ma per cortesia, il Governo non riesce ad arrestare una decina di ladre che nella metropolitana di Milano rubano i portafogli ai passeggeri e vuole ora dare la caccia in tutto il mondo agli scafisti? Cose ridicole».