De Luca attacca Salvini: «Vaccinati e mettiti la mascherina»

«In questo momento vaga in Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Ogni estate dobbiamo ospitarlo, siamo ospitali. Il mio invito a lui è di vaccinarsi e di non fare lo scapigliato». Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca riferendosi, senza nominarlo, a Matteo Salvini che in questi giorni è in Campania.

«Poi gli consiglio - ha aggiunto De Luca - di passare un'ora della sua giornata a leggere qualcosa, perché passa la giornata a fare tweet, interviste, comparsate. E una nuova classe dirigente, analfabeti di ritorno e a volte anche di andata. Quindi vaccinati e mettiti la mascherina, per il resto ogni affermazione che fa quando viene d'estate mi fa guadagnare 100.000 voti secchi».