«A settembre, mentre avranno luogo le prove pre-selettive per il primo blocco di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni campane, sempre nell'ambito del nostro Piano per il lavoro, avvieremo le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 650 unità lavorative nei centri per l'impiego». Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Contestualmente - aggiunge De Luca - avvieremo un programma di investimenti per il potenziamento delle piattaforme e delle reti informatiche di questi nostri uffici che vogliamo diventino all'avanguardia. La nostra priorità assoluta resta sempre il lavoro. Creare occupazione stabile e dare una prospettiva di vita e di futuro ai nostri giovani in Campania, senza la necessità di dover emigrare. Su questo obiettivo concentriamo tutti i nostri sforzi», conclude il governatore campano.

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:38

